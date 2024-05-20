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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 2 м модель 2 Latex Free, №1 - Одеса (437757) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (3)
181,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
198,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (2)
189,64 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
148,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (2)
150,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (1)
144,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом