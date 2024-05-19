БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 2 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437757) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека для економних
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом