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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Запоріжжя (437755) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (3)
111,13
Економія: -10,11 грн
101,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
110,59
Економія: -18,05 грн
92,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
101,14
Економія: -10,77 грн
90,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
109,38
Економія: -9,98 грн
99,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
112,19
Економія: -16,63 грн
95,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
108,16
Економія: -11,23 грн
96,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
121,44
Економія: -8,74 грн
112,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
129,25
Економія: -13,63 грн
115,62 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом