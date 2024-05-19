Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3 Всього: упаковка (3) 109,68 Економія: -8,66 грн 101,02 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10 Всього: упаковка (1) 112,94 Економія: -20,40 грн 92,54 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б Всього: упаковка (1) 102,02 Економія: -11,65 грн 90,37 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 106,68 Економія: -7,28 грн 99,40 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Довженка Олександра, 2 Всього: упаковка (1) 111,89 Економія: -16,33 грн 95,56 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Мазепи, 12 Всього: упаковка (1) 119,98 Економія: -7,28 грн 112,70 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Зелена, 1 Всього: упаковка (1) 109,05 Економія: -12,12 грн 96,93 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 102 Всього: упаковка (1) 126,94 Економія: -11,32 грн 115,62 грн Забронювати