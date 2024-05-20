БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4