Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437752) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
331,00 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
405,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
353,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
383,02 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
407,00
Економія: -76,00 грн
331,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (18)
407,00
Економія: -76,00 грн
331,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (2)
382,56 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
331,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (4)
384,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
353,38 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
331,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
369,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
357,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
357,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
385,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
381,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Всього: упаковка (1)
385,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
384,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
385,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
Всього: упаковка (1)
357,85 грн