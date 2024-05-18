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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437751) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (2)
308,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Всього: упаковка (1)
169,12 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
249,31 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Зінича Ігоря, 8
Всього: упаковка (1)
203,72 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
108,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
Всього: упаковка (1)
113,26 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
168,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41
Всього: упаковка (1)
239,68 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (6)
190,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
242,05 грн
Аптека сальве
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Зачинено
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
290,23
Економія: -1,70 грн
288,53 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (3)
289,08
Економія: -0,30 грн
288,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (2)
289,60
Економія: -1,24 грн
288,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
289,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (6)
292,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
182,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
186,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (2)
176,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (1)
169,60 грн