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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437750) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (3)
258,48
Економія: -1,18 грн
257,30 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 44/1
Всього: упаковка (1)
259,06
Економія: -1,77 грн
257,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
310,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
232,59 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
250,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
259,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
259,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
234,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
239,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (5)
228,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (2)
228,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (11)
289,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
233,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
256,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
259,11 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Підлісна, 1
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (2)
256,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (4)
257,58 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
223,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -51,00 грн
223,00 грн