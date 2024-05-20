БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437750) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 44/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Підлісна, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2