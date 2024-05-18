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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437750) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
248,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
270,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
256,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (2)
274,00
Економія: -51,00 грн
223,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (4)
256,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
139,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
217,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
Всього: упаковка (1)
241,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, -
Всього: упаковка (1)
242,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
239,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (2)
239,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
256,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
Всього: упаковка (1)
240,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
278,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (2)
263,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
239,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
Всього: упаковка (1)
239,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (2)
234,42 грн