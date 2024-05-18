БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, -
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснопавлівка, вул. Мікрорайон, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48