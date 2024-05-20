БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 2 м модель 2 Latex Free, №1 - Одеса (437749) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом