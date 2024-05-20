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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 2 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437749) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
200,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (9)
183,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (2)
192,14 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -40,85 грн
111,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
198,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
202,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (2)
197,97 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (2)
132,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом