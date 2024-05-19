Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 200,87 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А Всього: упаковка (9) 183,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, наб. Русанівська, 12 Всього: упаковка (3) 192,14 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18 Всього: упаковка (1) 152,00 Економія: -40,85 грн 111,15 грн Забронювати

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Науки, 64 Всього: упаковка (1) 198,69 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (1) 202,22 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А Всього: упаковка (2) 197,97 грн Забронювати

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Таранівка, вул. Харківська, 20-А Всього: упаковка (2) 132,98 грн