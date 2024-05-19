БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 2 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437749) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом