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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Запоріжжя (437747) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
140,79 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
140,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
140,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
154,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (4)
153,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
127,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
140,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
141,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
Всього: упаковка (2)
176,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
Всього: упаковка (2)
141,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Космонавтів, 51-Г
Всього: упаковка (1)
153,29 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (2)
140,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
139,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Всього: упаковка (2)
140,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (1)
138,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (3)
152,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Всього: упаковка (1)
152,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
139,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
141,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
152,88 грн