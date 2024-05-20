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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львів (437747) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
167,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
139,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
140,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
152,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
140,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (2)
154,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
153,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
139,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (1)
153,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
142,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 35
Всього: упаковка (1)
153,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
152,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -55,03 грн
134,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (2)
152,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (2)
190,00
Економія: -55,03 грн
134,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
190,00
Економія: -55,03 грн
134,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (2)
190,00
Економія: -55,03 грн
134,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
141,06 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
191,00
Економія: -56,03 грн
134,97 грн