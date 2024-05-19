БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1