БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 39 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Космічна, 25
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Дерев'янка, 7
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А