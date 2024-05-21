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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,1 м модель 2 Latex Free, №1 - Запоріжжя (437746) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (2)
120,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Всього: упаковка (1)
108,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Всього: упаковка (1)
111,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
111,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Всього: упаковка (2)
110,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (3)
110,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
109,75 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
108,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
110,20 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
120,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (1)
110,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (2)
110,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
107,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
110,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 87
Всього: упаковка (1)
134,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (2)
114,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
109,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
Всього: упаковка (2)
119,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (2)
118,36 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
118,00 грн