БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,1 м модель 2 Latex Free, №1 - Харків (437746) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 87
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99