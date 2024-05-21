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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,1 м, №1 - Запоріжжя (29113) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
111,48
Економія: -9,18 грн
102,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (2)
108,38
Економія: -6,42 грн
101,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
116,83
Економія: -14,11 грн
102,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
117,61
Економія: -15,58 грн
102,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
108,71
Економія: -6,85 грн
101,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (1)
77,42
Економія: -8,96 грн
68,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
114,66
Економія: -18,72 грн
95,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
114,13
Економія: -8,86 грн
105,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
114,21
Економія: -19,05 грн
95,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
111,40
Економія: -9,00 грн
102,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
87,28
Економія: -6,56 грн
80,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
112,57
Економія: -10,27 грн
102,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
122,49
Економія: -17,77 грн
104,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
125,61
Економія: -19,06 грн
106,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
65,65
Економія: -4,63 грн
61,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн