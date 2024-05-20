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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,1 м, №1 - Львів (29113) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
116,30
Економія: -14,46 грн
101,84 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (3)
124,18
Економія: -10,66 грн
113,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
114,03
Економія: -12,08 грн
101,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
122,28
Економія: -11,83 грн
110,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
115,01
Економія: -12,61 грн
102,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
104,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
147,60
Економія: -43,25 грн
104,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
121,93
Економія: -17,21 грн
104,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
66,68
Економія: -5,66 грн
61,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
124,74
Економія: -18,19 грн
106,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
111,05
Економія: -8,75 грн
102,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
111,18
Економія: -8,78 грн
102,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
89,53
Економія: -8,81 грн
80,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
116,20
Економія: -21,04 грн
95,16 грн