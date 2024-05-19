БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,1 м, №1 - Київ (29113) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
В інших містах:
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71