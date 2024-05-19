БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,1 м, №1 - Харків (29113) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А