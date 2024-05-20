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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3,5 м, №1 - Одеса (16363) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
282,01
Економія: -29,76 грн
252,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
294,22
Економія: -41,10 грн
253,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
273,18
Економія: -20,01 грн
253,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
298,70
Економія: -30,38 грн
268,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (3)
295,36
Економія: -43,58 грн
251,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
304,04
Економія: -59,24 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
306,78
Економія: -53,46 грн
253,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
269,41
Економія: -15,71 грн
253,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
377,82
Економія: -24,96 грн
352,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
271,68
Економія: -24,29 грн
247,39 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
284,36
Економія: -51,27 грн
233,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: упаковка (1)
269,70
Економія: -35,00 грн
234,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
282,95
Економія: -29,69 грн
253,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
267,40
Економія: -31,60 грн
235,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
340,30
Економія: -86,24 грн
254,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
340,30
Економія: -86,24 грн
254,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
265,69
Економія: -30,49 грн
235,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
302,99
Економія: -25,74 грн
277,25 грн
Ромашка
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Всього: упаковка (1)
134,15
Економія: -0,81 грн
133,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
289,98
Економія: -36,44 грн
253,54 грн