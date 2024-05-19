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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3,5 м, №1 - Київ (16363) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
340,30
Економія: -86,24 грн
254,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
268,53
Економія: -33,33 грн
235,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
340,30
Економія: -86,24 грн
254,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
269,45
Економія: -33,65 грн
235,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
280,86
Економія: -33,47 грн
247,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
282,95
Економія: -29,69 грн
253,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
302,99
Економія: -25,74 грн
277,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
375,88
Економія: -23,02 грн
352,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
275,08
Економія: -21,38 грн
253,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
306,31
Економія: -52,99 грн
253,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
280,20
Економія: -27,03 грн
253,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (3)
298,06
Економія: -46,28 грн
251,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
289,66
Економія: -36,54 грн
253,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
298,11
Економія: -53,31 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
297,43
Економія: -29,11 грн
268,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
292,03
Економія: -39,78 грн
252,25 грн
Ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Всього: упаковка (1)
134,73
Економія: -0,68 грн
134,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
281,85
Економія: -48,76 грн
233,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: упаковка (1)
265,23
Економія: -30,53 грн
234,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
289,98
Економія: -36,44 грн
253,54 грн