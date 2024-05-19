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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3,5 м, №1 - Харків (16363) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
314,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
271,47
Економія: -24,08 грн
247,39 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
384,82
Економія: -31,96 грн
352,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
278,24
Економія: -24,54 грн
253,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
280,30
Економія: -47,21 грн
233,09 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: упаковка (1)
271,02
Економія: -36,32 грн
234,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
314,22
Економія: -60,90 грн
253,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
297,30
Економія: -52,50 грн
244,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (3)
289,63
Економія: -37,85 грн
251,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
278,25
Економія: -25,08 грн
253,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
304,91
Економія: -36,59 грн
268,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
291,37
Економія: -38,25 грн
253,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
284,47
Економія: -32,22 грн
252,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
266,74
Економія: -30,94 грн
235,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
340,30
Економія: -86,24 грн
254,06 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
340,30
Економія: -86,24 грн
254,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
265,84
Економія: -30,64 грн
235,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
276,66
Економія: -23,40 грн
253,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
308,02
Економія: -30,77 грн
277,25 грн
Ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Всього: упаковка (1)
134,53
Економія: -0,76 грн
133,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
296,51
Економія: -42,97 грн
253,54 грн