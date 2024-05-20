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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м, №1 - Одеса (16042) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
162,76
Економія: -24,54 грн
138,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
147,65
Економія: -13,47 грн
134,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
160,63
Економія: -25,40 грн
135,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (3)
141,59
Економія: -11,44 грн
130,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
158,63
Економія: -16,13 грн
142,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (2)
158,22
Економія: -26,40 грн
131,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
137,80
Економія: -15,28 грн
122,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
101,10
Економія: -16,51 грн
84,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (1)
98,20
Економія: -11,36 грн
86,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
152,37
Економія: -17,90 грн
134,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
159,64
Економія: -18,97 грн
140,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
101,44
Економія: -9,95 грн
91,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
144,68
Економія: -13,30 грн
131,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
142,34
Економія: -8,30 грн
134,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
152,77
Економія: -20,64 грн
132,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
90,08
Економія: -6,12 грн
83,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
103,74
Економія: -13,63 грн
90,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
156,32
Економія: -24,26 грн
132,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
138,68
Економія: -16,45 грн
122,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
158,45
Економія: -15,18 грн
143,27 грн