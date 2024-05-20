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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м, №1 - Львів (16042) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
153,73
Економія: -17,31 грн
136,42 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
160,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
153,34
Економія: -19,28 грн
134,06 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
160,91
Економія: -13,67 грн
147,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
158,45
Економія: -15,18 грн
143,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
151,84
Економія: -17,01 грн
134,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (4)
136,40
Економія: -16,93 грн
119,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
137,84
Економія: -14,04 грн
123,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
165,39
Економія: -30,16 грн
135,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
161,63
Економія: -23,41 грн
138,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
154,70
Економія: -22,64 грн
132,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
145,65
Економія: -11,47 грн
134,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (3)
141,32
Економія: -11,17 грн
130,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
149,83
Економія: -15,36 грн
134,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (2)
160,98
Економія: -29,16 грн
131,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
101,04
Економія: -16,45 грн
84,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
101,70
Економія: -10,21 грн
91,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
144,21
Економія: -12,83 грн
131,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
139,29
Економія: -16,77 грн
122,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
157,96
Економія: -15,46 грн
142,50 грн