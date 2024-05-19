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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м, №1 - Харків (16042) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
141,11
Економія: -18,88 грн
122,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
152,36
Економія: -20,30 грн
132,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
102,93
Економія: -12,82 грн
90,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
91,75
Економія: -7,79 грн
83,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
151,93
Економія: -19,80 грн
132,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
147,00
Економія: -12,96 грн
134,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
142,79
Економія: -11,41 грн
131,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
102,55
Економія: -11,06 грн
91,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
152,27
Економія: -17,80 грн
134,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
158,92
Економія: -18,25 грн
140,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
103,25
Економія: -18,66 грн
84,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (2)
156,42
Економія: -24,60 грн
131,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
138,68
Економія: -16,16 грн
122,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (1)
99,48
Економія: -12,64 грн
86,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (3)
143,48
Економія: -13,33 грн
130,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
161,94
Економія: -19,44 грн
142,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
163,48
Економія: -28,25 грн
135,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
144,00
Економія: -9,82 грн
134,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
135,06
Економія: -11,26 грн
123,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (4)
135,03
Економія: -15,56 грн
119,47 грн