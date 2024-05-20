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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Одеса (16001) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
266,92
Економія: -36,74 грн
230,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
266,53
Економія: -27,10 грн
239,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
264,06
Економія: -31,38 грн
232,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
273,32
Економія: -43,14 грн
230,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
250,33
Економія: -24,33 грн
226,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
241,43
Економія: -14,08 грн
227,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
247,79
Економія: -19,67 грн
228,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
243,20
Економія: -22,07 грн
221,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
265,48
Економія: -15,77 грн
249,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
249,69
Економія: -22,74 грн
226,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
253,29
Економія: -26,58 грн
226,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
284,10
Економія: -72,00 грн
212,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн