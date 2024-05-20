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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Львів (16001) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
252,04
Економія: -28,39 грн
223,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
260,41
Економія: -38,95 грн
221,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (2)
200,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
251,39
Економія: -31,60 грн
219,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
265,84
Економія: -24,10 грн
241,74 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
270,36
Економія: -22,97 грн
247,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (2)
256,60
Економія: -29,89 грн
226,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
253,29
Економія: -26,58 грн
226,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 102
Всього: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (1)
284,10
Економія: -72,00 грн
212,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
128,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (2)
226,90 грн