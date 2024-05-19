БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Харків (16001) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Астарта
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Перемоги, 53
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36