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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (16001) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
244,53
Економія: -17,58 грн
226,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
248,76
Економія: -20,64 грн
228,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
243,69
Економія: -22,56 грн
221,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
249,34
Економія: -21,99 грн
227,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
253,06
Економія: -27,06 грн
226,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
265,48
Економія: -35,30 грн
230,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
268,51
Економія: -18,80 грн
249,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
262,87
Економія: -30,19 грн
232,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
272,08
Економія: -32,65 грн
239,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
267,61
Економія: -37,43 грн
230,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
284,10
Економія: -72,00 грн
212,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
226,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (5)
303,90
Економія: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
226,90 грн