БИНТ ГІПСОВИЙ 15 см х 270 см, №1 - Харків (40623) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
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Всього: упаковка (58)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом