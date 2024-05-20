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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2033, розмір 4 зігріваючий, №1 - Львів (66330) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Всього: упаковка (1)
490,60
Економія: -72,60 грн
418,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
434,70
Економія: -13,04 грн
421,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
434,70
Економія: -13,04 грн
421,66 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Межова, 18
Всього: упаковка (1)
490,60
Економія: -72,60 грн
418,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
434,70
Економія: -13,04 грн
421,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
199,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Всього: упаковка (1)
490,60
Економія: -72,60 грн
418,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-А
Всього: упаковка (2)
490,60
Економія: -72,60 грн
418,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
434,70
Економія: -13,04 грн
421,66 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
397,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
490,60
Економія: -72,60 грн
418,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
447,77 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
414,81 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом