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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2033, розмір 2 зігріваючий, №1 - Львів (66320) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Всього: упаковка (1)
445,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Всього: упаковка (2)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
311,54
Економія: -21,01 грн
290,53 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
448,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
447,76 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом