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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2033, розмір 2 зігріваючий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (66320) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
308,58
Економія: -18,05 грн
290,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
447,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
448,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Всього: упаковка (2)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Всього: упаковка (1)
445,82 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
469,00
Економія: -69,00 грн
400,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом