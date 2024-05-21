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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 1, сірий подвійної фіксації, №1 - Запоріжжя (429317) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
Всього: упаковка (1)
2000,00
Економія: -384,90 грн
1615,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1763,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1458,25 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1477,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
1650,80 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1453,24 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
Всього: упаковка (1)
850,89 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1455,59 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1919,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
1455,59 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
2093,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом