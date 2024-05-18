Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Сарни, вул. Широка, 1 Всього: упаковка (1) 2000,00 Економія: -384,90 грн 1615,10 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 1510,35 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 10 Всього: упаковка (1) 1763,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 1458,25 грн Забронювати

Житомирліки Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Житомир, вул. Київська, 47 Всього: упаковка (1) 1477,40 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28 Всього: упаковка (1) 850,89 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 1453,24 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 1498,27 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 1650,80 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г Всього: упаковка (1) 1455,59 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (1) 1509,55 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Горохів, вул. Торгова, 5 Всього: упаковка (1) 1455,59 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (1) 1919,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Щирецька, 36 Всього: упаковка (1) 2093,60 грн