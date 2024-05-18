БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 1, сірий подвійної фіксації, №1 - Харків (429317) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Горохів, вул. Торгова, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Щирецька, 36
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом