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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2 (150) білий, №1 - Запоріжжя (108392) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
641,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
639,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
644,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
642,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
639,81 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
637,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
639,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
637,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
643,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
637,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
644,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
639,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 3
Всього: упаковка (1)
642,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
641,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
638,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
638,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Всього: упаковка (1)
636,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
637,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 37-А
Всього: упаковка (1)
643,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
644,09 грн