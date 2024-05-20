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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2 (150) білий, №1 - Одеса (108392) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
644,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
638,16 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (1)
636,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
644,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
638,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
638,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
636,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
638,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
644,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 8-А
Всього: упаковка (1)
637,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 1
Всього: упаковка (1)
642,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
636,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 3
Всього: упаковка (1)
642,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
641,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (3)
642,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
Всього: упаковка (1)
643,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 5-А
Всього: упаковка (1)
638,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
639,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
644,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
636,44 грн