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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2 (150) білий, №1 - Львів (108392) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
642,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
636,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (1)
643,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
639,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
639,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
638,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
637,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
640,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Гойди, 10-А
Всього: упаковка (1)
644,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
641,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
642,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
635,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (1)
637,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Грушевського Михайла, 2/3
Всього: упаковка (1)
637,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
Всього: упаковка (1)
643,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 5-А
Всього: упаковка (1)
638,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
644,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Чкалова, 15
Всього: упаковка (1)
644,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (1)
642,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
641,39 грн