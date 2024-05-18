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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2 (150) білий, №1 - Харків (108392) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
643,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
642,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
637,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
639,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
641,78 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
644,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
636,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
641,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (2)
637,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
640,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
638,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
644,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
644,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
644,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 176
Всього: упаковка (1)
643,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
642,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
640,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
639,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
636,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (1)
635,97 грн