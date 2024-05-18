БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2 (150) білий, №1 - Харків (108392) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 176
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7