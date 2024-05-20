Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Бар, вул. Соборна, 24-А Всього: упаковка (26) 14,20 Економія: -1,51 грн 12,69 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А Всього: упаковка (2) 15,10 Економія: -2,41 грн 12,69 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А Всього: упаковка (11) 15,12 Економія: -2,43 грн 12,69 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14 Всього: упаковка (9) 14,40 Економія: -1,71 грн 12,69 грн Забронювати