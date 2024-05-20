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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см індивідуальна упаковка, №1 - Львів (47083) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (9)
14,40
Економія: -1,71 грн
12,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (11)
15,12
Економія: -2,43 грн
12,69 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (2)
15,10
Економія: -2,41 грн
12,69 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (26)
14,20
Економія: -1,51 грн
12,69 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом