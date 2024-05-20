Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 5 см, №1 - Одеса (42616) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (107)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Аптекар
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Аптекар
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом