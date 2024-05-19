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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 5 см, №1 - Київ (42616) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
2,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
2,05 грн
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (26)
2,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (107)
1,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Всього: упаковка (8)
2,64 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом