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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 5 см, №1 - Харків (42616) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Всього: упаковка (8)
2,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (107)
1,94 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
2,05 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
2,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (26)
2,64 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом