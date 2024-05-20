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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (148647) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (84)
4,75
Економія: -0,79 грн
3,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (5)
4,37
Економія: -0,29 грн
4,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
5,00
Економія: -0,57 грн
4,43 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом