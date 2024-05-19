Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И Всього: упаковка (1) 4,53 Економія: -0,23 грн 4,30 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 30 Всього: упаковка (5) 4,38 Економія: -0,30 грн 4,08 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26 Всього: упаковка (84) 4,65 Економія: -0,69 грн 3,96 грн Забронювати