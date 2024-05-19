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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (148647) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
4,53
Економія: -0,23 грн
4,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (5)
4,38
Економія: -0,30 грн
4,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (84)
4,65
Економія: -0,69 грн
3,96 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом