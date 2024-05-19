Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (148647) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
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